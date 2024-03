Gemeinsam genießen Sommerfest im Park

„Celebrate Life“ ist das Motto auf Burg Heppingen. Und dies passt auch zum GA-Sommerfest im Park. Denn wie besser könnte man das Leben feiern, als in der wunderschönen Umgebung Essen und Wein gemeinsam zu genießen. Spitzenköche von der Ahr werden an diesem Fest für ein herausragendes Flying Dinner sorgen: Hans Stefan Steinheuer vom Restaurant Zur Alten Post in Heppingen, Benedikt Klein vom Hotel-Restaurant Hohenzollern hoch über Ahrweiler und Paul Heuser vom Feinschliff in Sinzig.