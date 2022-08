Genuss im Dutzend: Die GA-Weinselektion : Souvenirs, Souvenirs

Erinnerung an die Provence: Ein Glas Weißwein vor einem Lavendelfeld Foto: Kotkoa - stock.adobe.com/Kotkoa

Bonn Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal – die zweite GA-Weinselektion reist durch beliebte Ferienländer und möchte mit sechs Weinen zu Hause Urlaubsgefühle aufkommen lassen.

Wieviel und wie unbelastet wir früher gereist sind, wird einem erst so richtig klar, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist. Erst die Pandemie, dann das Flugchaos und die Benzinpreise. Man nimmt Reisen heute wieder viel bewusster wahr. Sie haben an Wert gewonnen. Ebenso wissen wir das Lebensgefühl wieder mehr zu schätzen, das wir damit verbinden. Und natürlich möchten wir das Beste davon so lange wie möglich in Erinnerung bewahren: die Bilder im Kopf ebenso wie den Geschmack auf der Zunge. Mit Wein von den beliebtesten Reisezielen wollen wir helfen, Ihre schönsten Urlaubsgefühle zu Hause aufleben zu lassen.

Die zweite GA-Weinselektion trägt den Namen „Souvenirs, Souvenirs“. Wir haben zusammen mit dem Weinhaus Brogsitter aus Bad Neuenahr-Ahrweiler Weine aus Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Österreich ausgesucht, die Urlaubsreisen geschmacklich nachvollziehbar machen, ohne dass man überhaupt ein Flugzeug besteigt. Als „Genuss im Dutzend“ (12 Flaschen, jeweils zwei Flaschen pro Wein) kann man das Weinpaket online bestellen.

Foto: GA

Es begann mit Chianti und Lambrusco

Unsere Weinreise beginnt in Italien, dem ersten Sehnsuchtsland der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Schon 1958 reisten 3,5 Millionen Bundesbürger über die Alpen, es gab ganze Sonderzüge nach Südtirol und an den Gardasee. Später ging es an die Adria – nach Lignano, Bibione oder Rimini. Und zur italienischen Lebenskultur gehörte schon immer Wein. Der Chianti in der Bastflasche oder der süße Lambrusco sind vermutlich für viele die ersten Weine, die sie jemals getrunken haben. Heute gehört Prosecco zu den beliebtesten Schaumweinen aus Italien. Seit letztem Jahr gibt es ihn auch in Rosé. Zehn Prozent Pinot Noir sorgen im Soligo Millesimato für die schöne rosa Farbe und die superklare, erfrischende Frucht von gefrorenen Himbeeren und hellroten Kirschen. Statt dem Chianti haben wir diesmal eine Flasche Vino Nobile di Montepulciano in die Souvenir-Kiste gepackt. Vino Nobile heißt übersetzt edler Wein – und dafür steht der Rotwein von Gracciano della Seta ein.

Die Bestellung GA-Weinselektion „Souvenirs, Souvenirs“ (Artikelnummer 544) Sechs Weine (je zwei Flaschen) für 98,99 Euro statt 155,17 Euro

(inkl. Versand). Ersparnis: 36 Prozent.

Bestellung online: www.brogsitter.de/general-anzeiger E-Mail: Verkauf@brogsitter.de. Telefon: (02225) 918 111

(Mo-So von 7-23 Uhr). Vor Ort: Brogsitters Vinothek,

Max-Planck-Str. 1, 53501 Grafschaft, Tel. (02225) 918 3125

Bei unserer Durchreise haben wir in Spanien einen Wein aus Rioja mitgenommen, allerdings eine sehr moderne Interpretation. Der Vendimia betont einen Mix aus saftigen Kirschen und Himbeeren, dazu kandierte Veilchen. In Portugal hat es uns der Ciconia Reserva Tinto aus dem Alentejo angetan, eine Wucht an Frucht, mit eingelegten Kirschen, die ihn fast wie ein flüssig gewordenes Mon Cheri wirken lassen. In Frankreich haben wir einen Klassiker ausgewählt, einen Provenzalen im typischen Zwiebelrosé mit einem Hauch Rosengelee in der Frucht aus Erdbeeren und Himbeeren. Und auf dem Rückweg konnten wir an dem Grünen Veltliner vom Weingut Bründlmayer einfach nicht vorbei: ein typischer Sommerwein, der Lust auf ein zweites Glas macht.

Sechs Weine, zwölf Flaschen – und schöne Erinnerungen an den Urlaub. Die lassen sich mit Freunden teilen oder auch ganz allein genießen. Man kann sie ganz stilgerecht zu Pizza, Pasta oder Paella trinken oder den ein oder anderen Wein auch mit Rheinischem Sauerbraten kombinieren. Hauptsache, es schmeckt. Und falls der Wein doch einmal ausgehen sollte: Eine Fortsetzung der GA-Weinselektion ist schon in Planung.

Die GA-Weinselektion Die zweite GA-Weinselektion unter dem Titel „Genuss im Dutzend“ steht bereit. Es ist eine Kooperation des General-Anzeigers mit dem Weinhaus Brogsitter. „Genuss im Dutzend“, das sind ausgewählte Weine, für deren Qualität unsere GA-Kollegin Caro Maurer, Master of Wine, mit ihrem Namen und ihrer Expertise einsteht. Die regionale Kompetenz komplettiert unser Partner Brogsitter, der als Gastronom, Winzer und Weinhändler tief an der Ahr verwurzelt ist. Was keinesfalls bedeutet, dass Sie nur auf regionale Gewächse treffen. Das Thema diesmal lautet „Souvenirs, Souvenirs“. Es sind Weine aus europäischen Ferienländern, die mancher dort kennengelernt hat. Und die jetzt, zurück in der Heimat, die Urlaubserinnerungen geschmacklich auffrischen.

Die Weine

2020 Soligo Millesimato, Prosecco Rosé Brut, DOC Treviso

Zweite Weinkiste Foto: Brogsitter

Passt als Aperitif im Strandlokal in Milano Marittima an der Adria ebenso wie als Partykracher zu Hause am Rhein: Superklar, erfrischend mit Frucht von gefrorenen Himbeeren und hellroten saftigen Kirschen. Das strahlende Pink kommt von zehn Prozent Pinot Noir, die zur weißen Prosecco-Rebsorte Glera zugegeben werden. Der dezente Hauch von Süße wirkt dabei nicht kitschig, sondern betont sehr schön die Frucht.

2021 Grüner Veltliner L & T, Weingut Bründlmayer, Kamptal

Zweite Weinkiste Foto: Brogsitter

Ein Wein, der so klar und kühl wie ein Gebirgsbach wirkt und so duftig wie eine Kräuterwiese. Das typische Pfefferl vom Grünen Veltliner mischt sich in dezente Mirabellen- und Zitrusfrucht. Schlank, leicht, flirrend und mit knackiger Säure – ein Sommerwein, der Lust auf ein zweites Glas macht.

2020 La Source Gabriel, Château La Tour de L‘Évêque, Côtes de Provence

Zweite Weinkiste Foto: Brogsitter

Der Klassiker unter den Rosés.

Am besten eisgekühlt trinken, dann schmeckt er besonders gut: mit Frucht aus Erdbeeren und Himbeeren, dazu duftiges Rosengelee. Eine kurze Zeit in Kontakt mit den Schalen der überwiegend roten Traubensorten hat neben der hellen Zwiebelfarbe auch einen feinen Gerbstoff hinterlassen, den sich die cremige Textur quasi einverleibt. Die Reife und der Alkohol von 13,5 Volumenprozent simulieren einen Hauch Restsüße. Ein Rosé mit Substanz, der als Alternative zu einem Rotwein durchgeht – und so stark ist, dass er durchaus auch einen Eiswürfel vertragen kann.

2020 Ciconia Reserva Tinto, Herdade de São Miguel, Alentejano

Zweite Weinkiste Foto: Brogsitter

Eine Wucht an Frucht, teilt großzügig Pflaumen, Maulbeeren und eingelegte Kirschen aus, der Wein wirkt fast wie ein flüssig gewordenes Mon Cheri. Darunter mischen sich herzhafte Gewürze wie Kardamom und Nelken, die neun Monate in 400-Liter-Fässern beigesteuert haben. Das ist ein Roter, der sich mit seiner Saftigkeit und seinem samtigen Tannin einschmeichelt. Typ: Jedermanns Liebling.

2020 La Vendimia, Palacios Remondo, Rioja

Zweite Weinkiste Foto: Brogsitter

Eine moderne Interpretation von Rioja-Wein aus den Rebsorten Tempranillo und Garnacha. Nicht die Lagerung in Holzfässern spielt sich dabei in den Vordergrund, sondern ein Mix aus saftigen Kirschen und Himbeeren, dazu kandierte Veilchen. Erst im zweiten Moment lassen sich dann die Noten von Kaffee, Schokolade und schwarzem Pfeffer ausmachen. Das Tannin ist abgerundet, die Säure eingefädelt in einen guten Trinkfluss. Ein toller Wein, um Rioja erneut zu erleben oder überhaupt erst kennenzulernen.

2018 Vino Nobile di Montepulciano, Tenuta di Gracciano della Seta, Toscana

Zweite Weinkiste Foto: Brogsitter