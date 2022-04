Verkaufsstände in Bonn und der Region : Hier können Sie frischen Spargel kaufen

Vor allem das Vorgebirge gehört zu den größten Spargel-Anbaugebieten Deutschlands. Foto: dpa

Service Region Der Spargel ist da - die Saison des beliebtesten Gemüses der Deutschen hat wieder begonnen. Auch in der Region gibt's natürlich jede Menge frische Spargelstangen. Wir verraten, wo.

Von Anna Maria Beekes

Mit dem Beginn der Spargelernte öffnen auch wieder die Verkaufsstände in Bonn und der Region. An den ersten Verkaufsstellen sind die begehrten Stangen bereits wieder erhältlich. Vor allem das Vorgebirge gehört zu den größten Anbaugebieten Deutschlands. Aufgrund des Coronavirus kommt es in diesem Jahr häufig zu verkürzten Öffnungszeiten und kurzfristig Änderungen. Wir zeigen, wo Sie dennoch frischen Spargel kaufen können.

Hofladen Mandt, Alfter

Der Hofladen Mandt bietet an den Hängen des Vorgebirges in der Nähe des Alfterer Schlosses Obst und Gemüse an. Den Hof gibt es schon seit 1912. Verkauft wird ab Ende April.

Adresse: Taubenweiherweg 4, 53347 Alfter

Taubenweiherweg 4, 53347 Alfter Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8.30-14 Uhr, in der Spargelsaison auch Sonntag 10-13 Uhr

Dienstag bis Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8.30-14 Uhr, in der Spargelsaison auch Sonntag 10-13 Uhr Kontakt: Telefon/Fax: 02222/9299774, E-Mail: Mandt-Alfter@web.de

Telefon/Fax: 02222/9299774, E-Mail: Mandt-Alfter@web.de Weitere Informationen: www.hofladen-mandt.de

Naturhof Wolfsberg, Alfter-Witterschlick

Der Familienbetrieb Naturhof Wolfsberg liegt am Naturpark Kottenforst vor den Toren Bonns im Tal. Die Familie bewirtschaftet einen 30 Hektar großen Kernobstbetrieb nach Naturland-Richtlinien. In diesem Jahr wird der Spargel von Donnerstag bis Samstag am Verkaufsstand neben dem Hofladen verkauft, um die Wartezeiten zu verkürzen. Montag bis Mittwoch gibt es den Spargel wie gewohnt im Hofladen.

Adresse: Raiffeisenstraße 51, Alfter-Witterschlick

Raiffeisenstraße 51, Alfter-Witterschlick Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9 bis 18.30 Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Montag-Freitag 9 bis 18.30 Uhr, Samstag 9-13 Uhr Kontakt: Telefon 0228/96499450, E-Mail: h.mager@naturhof-wolfsberg.de

Telefon 0228/96499450, E-Mail: h.mager@naturhof-wolfsberg.de Weitere Informationen: www.naturhof-wolfsberg.de

Gemüsehof Steiger, Bornheim

Der Gemüsehof Steiger ist stolz, den patentierten "Bornheimer Spargel" zu kultivieren. Auf seiner Homepage bietet er übrigens auch leckere und teils außergewöhnliche Rezepte aus regionalem Gemüse - natürlich auch mit Spargel. Beim Umbau des Hofladens hat sich die Familie Steiger bewusst für den Erhalt der klassischen Bedienungstheke entschieden. Statt einer großen Auslage, in der viele fremde Hände nach der passenden Größe, Farbe und Form suchen, bedient das Personal. Es gibt aber auch einen Sebstbedienungsbereich bei weniger empfindlicher Ware und einen Unverpackt-Laden.

Adresse: Dahlienstraße 100, Bornheim

Dahlienstraße 100, Bornheim Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 8.30-13.15 Uhr, 13.45-18.30 Uhr, Samstag 8.30 -13 Uhr

Dienstag-Freitag 8.30-13.15 Uhr, 13.45-18.30 Uhr, Samstag 8.30 -13 Uhr Kontakt: Telefon 02227/4343, E-Mail: info@gemuesehofsteiger.de

Telefon 02227/4343, E-Mail: info@gemuesehofsteiger.de Weitere Informationen: gemuesehofsteiger.de

BioBauer Palm, Bornheim

Auch im Hofladen der Biobauern Isabella und Leonhard Palm, seit 1988 in Bornheim ansässig, gibt es wieder selbstangebauten frischen Spargel. Mittwochs und samstags sind die Palms außerdem von 8.30 bis 14 Uhr auf dem Bonner Ökomarkt vor dem Münster zu finden.

Adresse: Bornheimer Straße 30, Bornheim

Bornheimer Straße 30, Bornheim Öffnungszeiten: Montag 9-14 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9-18.30 Uhr, Mittwoch 14-18.30 Uhr, Samstag 9-14 Uhr

Montag 9-14 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9-18.30 Uhr, Mittwoch 14-18.30 Uhr, Samstag 9-14 Uhr Kontakt: Telefon 02222/81887, Fax 02222/81927, E -Mail: leo.palm@t-online.de

Telefon 02222/81887, Fax 02222/81927, E -Mail: leo.palm@t-online.de Weitere Informationen: 2015.biobauerpalm.de

Gemüsehof Mertens, Bornheim-Hersel

Bereits in der fünften Generation wird beim Gemüsehof Mertens in Hersel ein umfangreiches Sortiment angebaut. Neben dem eigenen Hofladen gibt es auch einen Lieferservice für Privatkunden und Gastronomie. Den Spargel gibt es auf Wunsch auch frisch geschält.

Adresse: Rheinstraße 171, Bornheim-Hersel

Rheinstraße 171, Bornheim-Hersel Öffnungszeiten: Montag-Samstag 8-18.30 Uhr, in der Spargel- und Erdbeerzeit zusätzlich sonntags von 10-18 Uhr

Montag-Samstag 8-18.30 Uhr, in der Spargel- und Erdbeerzeit zusätzlich sonntags von 10-18 Uhr Kontakt: Telefon 02222/81118, Fax 02222/81705

Telefon 02222/81118, Fax 02222/81705 Weitere Informationen: www.spargelausbornheim.de/mertens.htm

Spargelhof Saß, Bornheim-Uedorf

Frischen Spargel direkt vom Hof gibt es auch in Bornheim-Uedorf beim Spargelhof Saß - und das täglich, auch sonn- und feiertags. In der Familie hat der Spargelanbau eine lange Tradition. In 35 Jahren ist ein großer Betrieb gewachsen.

Adresse: Isarstraße 13, 53332 Bornheim-Uedorf

Isarstraße 13, 53332 Bornheim-Uedorf Öffnungszeiten: Montag-Samstag 10-19 Uhr, Sonn- und Feiertage 9-13 Uhr

Montag-Samstag 10-19 Uhr, Sonn- und Feiertage 9-13 Uhr Kontakt: Telefon 02222/8598

Telefon 02222/8598 Weitere Informationen: www.spargelhof-sass.de

Biohof Bursch, Bornheim-Waldorf

Der Biohof Bursch wird von den Geschwistern Heinz und Renate Bursch in vierter Generation geführt. Schon 1964 wurde der Hof auf ökologischen Landbau umgestellt und wird seither komplett biologisch bewirtschaftet. Heinrich Bursch erhielt 1994 sogar das Bundesverdienstkreuz als Wegbereiter des ökologischen Landbaus.

Adresse: Weidenpeschweg 31, 53332 Bornheim-Waldorf

Weidenpeschweg 31, 53332 Bornheim-Waldorf Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 8.30-18.30 Uhr, Samstag: 8.30-15 Uhr

Montag-Freitag: 8.30-18.30 Uhr, Samstag: 8.30-15 Uhr Kontakt: Telefon 02227/919914

Telefon 02227/919914 Weitere Informationen: www.biohof-bursch.de

Spargel in Bonn, Meckenheim, Königswinter und Sankt Augustin

Spargel- und Obsthof Krings, Meckenheim

Seit 2004 baut Landwirtin Dorothee Krings Spargel in Meckenheim an. Auf kleineren Flächen werden auch Kernobst wie Äpfel oder Birnen angebaut. Die Produkte werden direkt im Hofladen verkauft.

Adresse : Bonner Straße 9, 53340 Meckenheim

: Bonner Straße 9, 53340 Meckenheim Öffnungszeiten: Montag-Sonntag 10-18 Uhr

Montag-Sonntag 10-18 Uhr Kontakt: 02225/8880424

Obsthof Siebengebirge, Königswinter

Auch im Siebengebirge gibt es wieder leckere Spargelstangen - zum Beispiel auf dem Obsthof Siebengebirge in Königswinter. Als kostenlosen Service schälen die Mitarbeiter den Spargel.

Adresse: Dollendorferstraße 227, 53639 Königswinter

Dollendorferstraße 227, 53639 Königswinter Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-18.30 Uhr, Samstag 8-16 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr

Montag-Freitag 8-18.30 Uhr, Samstag 8-16 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr Kontakt: Telefon 02244/7660, Fax 02244/9028208, E-Mail: obsthof-siebengebirge@t-online.de

Telefon 02244/7660, Fax 02244/9028208, E-Mail: obsthof-siebengebirge@t-online.de Weitere Informationen: www.facebook.com/ObsthofSiebengebirge

Schneiders Obsthof

Tradition verpflichtet, findet Obstbaumeister Stefan Schneider, der den Obsthof Schneider in der dritten Generation führt. Frischen Spargel gibt es hier in drei Sortierungen, und zwar an allen Marktständen des Obsthofs in Bonn und der Region und in der eigenen Marktscheune auf dem Obsthof. Außer in Königswinter-Niederdollendorf verkauft der Obsthof auch auf Märkten in Bonn-Beuel, -Friesdorf und -Venusberg, außerdem in Sinzig, Wachtberg-Pech und -Niederbachem sowie in Remagen an der B9.

Adresse: Marktscheune: Brunnengarten 1B, 53343 Wachtberg. Alle weiteren Standorte finden sich hier .

Marktscheune: Brunnengarten 1B, 53343 Wachtberg. hier Öffnungszeiten: Marktscheune: Montag-Samstag 7-19 Uhr, Sonntag 12-16 Uhr. Die Öffnungszeiten der Marktstände sind gibt es hier.

Marktscheune: Montag-Samstag 7-19 Uhr, Sonntag 12-16 Uhr. Die Öffnungszeiten der Marktstände sind gibt es hier. Kontakt: Telefon 0228/8544770, Fax 0228/85447722, E-Mail: info@schneiders-obsthof.de

Telefon 0228/8544770, Fax 0228/85447722, E-Mail: info@schneiders-obsthof.de Weitere Informationen: www.schneiders-obsthof.de

Burg Niederpleis Sankt Augustin

Ab Mitte April ist auf der Burg Niederpleis wieder selbstangebauter Spargel erhältlich. Der Hofladen ist das Herzstück des Betriebs, in dem es neben den Produkten auch Rezeptideen der Mitarbeiter gibt. Bis 30 Minuten vor Geschäftsschluss wird der Spargel hier auf Wunsch frisch geschält.

Adresse: Langstraße 1, 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: In der Spargel- und Erdbeersaison (ab Mitte April bis um den 24. Juni) Montag-Donnerstag von 10-18 Uhr, Freitag von 9-18 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 9-17 Uhr

In der Spargel- und Erdbeersaison (ab Mitte April bis um den 24. Juni) Montag-Donnerstag von 10-18 Uhr, Freitag von 9-18 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 9-17 Uhr Kontakt: Telefon 02241/333225, Fax: 02241/343417, E-Mail: info@burg-niederpleis.de

Telefon 02241/333225, Fax: 02241/343417, E-Mail: info@burg-niederpleis.de Weitere Informationen: www.burg-niederpleis.de

Spargel in Troisdorf, Niederkassel und Lohmar

Himmel und Erde, Troisdorf und Niederkassel

Himmel & Erde vermarktet seit Anfang der 1990er Jahre hofeigene Produkte in Eschmar und Stockem. 1997 ist der erste Hofladen in Eschmar eröffnet worden. Stockem folgte im Jahr 2000. In den Hofmärkten erhalten die Kunden weißen Spargel ausschließlich aus hofeigener, umweltschonender Produktion.

Adresse: Bergheimer Straße 1, 53844 Troisdorf-Eschmar; Uckendorfer Straße 11, 53859 Niederkassel-Stockem

Bergheimer Straße 1, 53844 Troisdorf-Eschmar; Uckendorfer Straße 11, 53859 Niederkassel-Stockem Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-18.30 Uhr, Samstag 8-13 Uhr (Stockem bis 14 Uhr)

Montag-Freitag 8-18.30 Uhr, Samstag 8-13 Uhr (Stockem bis 14 Uhr) Kontakt: Telefon Eschmar 02241/44668; Stockem 02208/919480

Telefon Eschmar 02241/44668; Stockem 02208/919480 Weitere Informationen: hofmarkt.himmel-und-erde.de

Engelshof, Niederkassel

Qualität und Frische aus eigenem und regionalem Anbau verspricht der Engelshof in Niederkassel. Ab sofort ist in den Hofläden in Troisdorf-Sieglar und Niederkassel-Rheidt Spargel erhältlich. Sauce Hollandaise darf natürlich auch nicht fehlen.

Adresse: Markstraße/Am Erdbeerfeld, 53859 Niederkassel und Kerpstraße 2-4, 53844 Troisdorf-Sieglar

Öffnungszeiten: Hofladen Niederkassel: Montag-Samstag: 8-19 Uhr, Sonn- und Feiertag: 9-18 Uhr, Hofladen Sieglar: Montag-Samstag: 8.30-13 Uhr

Hofladen Niederkassel: Montag-Samstag: 8-19 Uhr, Sonn- und Feiertag: 9-18 Uhr, Hofladen Sieglar: Montag-Samstag: 8.30-13 Uhr Kontakt: Telefon 0171/4225740, Infotelefon 02208/3116, E-Mail: info@unser-engelshof.de

Telefon 0171/4225740, Infotelefon 02208/3116, E-Mail: info@unser-engelshof.de Weitere Informationen: www.unser-engelshof.de

Schneppenhof , Niederkassel

Auf dem Schneppenhof von Werner Mittermair in Niederkassel gibt es frischen Spargel aus eigenem Anbau - und extra Öffnungszeiten während der Spargelsaison. Zurzeit ist der Schneppenhof allerdings vorübergehend geschlossen.

Adresse: Schneppenweg 9, 53859 Niederkassel

Schneppenweg 9, 53859 Niederkassel Öffnungszeiten: Montag-Samstag 8-18 Uhr, Sonn- und Feiertag 8-14 Uhr

Montag-Samstag 8-18 Uhr, Sonn- und Feiertag 8-14 Uhr Kontakt: Telefon 02208/911293

Telefon 02208/911293 Weitere Informationen:www.spargelstrasse-nrw.de

Obsthof Honecker, Niederkassel-Mondorf

Neben den zwölf verschiedenen Apfelsorten, die auf dem Obsthof von Wolfgang Honecker in Mondorf angebaut werden, gibt es im Hofladen zur Saison auch leckeren Spargel.

Adresse: Hummerich 40, 53859 Niederkassel-Mondorf

Hummerich 40, 53859 Niederkassel-Mondorf Öffnungszeiten: Montag/Dienstag und Donnerstag/Freitag 8.30-12.30 Uhr und 14.15-18.30 Uhr, Mittwoch 8.30-12.30 Uhr, Samstag 8.30-13 Uhr

Montag/Dienstag und Donnerstag/Freitag 8.30-12.30 Uhr und 14.15-18.30 Uhr, Mittwoch 8.30-12.30 Uhr, Samstag 8.30-13 Uhr Kontakt: Telefon 0228/450975, Fax 0228/450362, Mobil 0177/2802289, E-Mail: Wolfgang.Honecker@t-online.de

Spargelhof Bernschein, Niederkassel

Auch auf dem Spargelhof Bernschein von Maritta Schäfer-Bernschein hat die Spargel-Saison bereits Anfang April wieder angefangen.

Adresse: Bachstraße 82, 53859 Niederkassel

Bachstraße 82, 53859 Niederkassel Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9-12 und 15-18 Uhr, Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-16 Uhr, Sonn- und Feiertag 9-13 Uhr

Montag bis Donnerstag 9-12 und 15-18 Uhr, Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-16 Uhr, Sonn- und Feiertag 9-13 Uhr Kontakt: Telefon 02208/74670, Fax 02208/767053, E-Mail: spargelhof.bernschein@t-online.de

Broicher Hof, Niederkassel-Stockem

Der Broicher Hof von Peter Capellmann in Stockem besteht seit 1874 und wird seit vielen Jahren von der Familie bewirtschaftet. Dort gibt es übrigens vor allem Rollrasen - aber natürlich auch frischen Spargel.

Adresse: Uckendorfer Straße 14, 53859 Niederkassel-Stockem

Uckendorfer Straße 14, 53859 Niederkassel-Stockem Öffnungszeiten: Montag-Mittwoch nur Selbstbedienung ohne Personal im Hofladen, Donnerstag und Freitag 8.30-18 Uhr, Samstag 8-15 Uhr

Montag-Mittwoch nur Selbstbedienung ohne Personal im Hofladen, Donnerstag und Freitag 8.30-18 Uhr, Samstag 8-15 Uhr Kontakt: Telefon 02208/3890, Fax 02208/919380, E-Mail: beratung@broicherhof.de

Telefon 02208/3890, Fax 02208/919380, E-Mail: beratung@broicherhof.de Weitere Informationen: www.broicherhof.de

Bauerngut Schiefelbusch, Lohmar

Das Bauernlädchen des Guts Schiefelbusch Albert und Helga Trimborn wurde bereits 1985 als eines der ersten in der Region eröffnet. Spargel gibt es dort und außerdem an diesen Stellen.

Adresse: Schiefelbusch 3, 53797 Lohmar

Schiefelbusch 3, 53797 Lohmar Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8.30-17 Uhr, Sonn- und Feiertag 12.30-17.30 Uhr

Donnerstag und Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8.30-17 Uhr, Sonn- und Feiertag 12.30-17.30 Uhr Kontakt: Telefon 02205/83554, Fax 02205/87953, E-Mail: info@bauerngut-schiefelbusch.de

Telefon 02205/83554, Fax 02205/87953, E-Mail: info@bauerngut-schiefelbusch.de Weitere Informationen: www.bauerngut-schiefelbusch.de

Krewelshof, Lohmar

Der Krewelshof hat sich seit seiner Gründung 1930 vom urtypischen rheinischen Familienbauernhof mit Milchkühen, Hühnern, Weizen und Rüben zum Multitaskingunternehmen mit Hofcafé, Familienscheune und natürlich Hofmarkt entwickelt. Dort gibt es in der Saison wieder täglich frischen Spargel.

Adresse: Krewelshof 1/"An der Burg Sülz 1”, 53797 Lohmar

Krewelshof 1/"An der Burg Sülz 1”, 53797 Lohmar Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9-18.30 Uhr, gesonderte Zeiten an Feiertagen

Montag bis Sonntag 9-18.30 Uhr, gesonderte Zeiten an Feiertagen Kontakt: Telefon 02205/897706, E-Mail: hofmarkt@krewelshof.de

Telefon 02205/897706, E-Mail: hofmarkt@krewelshof.de Weitere Informationen: www.krewelshof.de

Diese Spargel-Verkaufsstellen empfehlen die GA-Leser:

Obsthof Cremerius, Obsthof Adendorf 1, 53340 Meckenheim. Infos unter: www.obsthof-cremerius.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Aufgrund der Corona-Krise kann es zu kurzfristigen Änderungen im Angebot oder der Öffnungszeiten kommen. Fehlt eine Spargel-Verkaufsstelle aus Bonn und der Region? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.