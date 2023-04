Verkaufsstellen auf Höfen und Märkten Hier gibt es in Bonn und der Region frischen Spargel zu kaufen

Tradition verpflichtet, findet Obstbaumeister Stefan Schneider, der den Obsthof Schneider in der dritten Generation führt. Frischen Spargel gibt es hier in drei Sortierungen, und zwar an allen Marktständen des Obsthofs in Bonn und der Region und in der eigenen Marktscheune auf dem Obsthof. Neben dem Standort in Königswinter-Niederdollendorf verkauft der Obsthof auch auf Märkten in Bonn-Beuel, -Friesdorf und -Venusberg, außerdem in Sinzig, Wachtberg-Pech und -Niederbachem sowie in Remagen an der B9.