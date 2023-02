Wein für den guten Zweck : Spenden-Tasting für Erdbebenopfer

Für einen guten Zweck: In Südostanatolien wird auch Wein angebaut Foto: Дмитрий Финкель -/Finkel Dmitry

Bonn Der Weinhandel Weinatolien, die WineBank Köln, der Caterer Wein Werk und GA-Autorin Caro Maurer organisieren am 25. Februar eine Weinprobe, deren Erlös an eine Hilfsorganisation in der Türkei geht.

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die von der Erdbeben-Katastrophe betroffenen Menschen in der Türkei reißt nicht ab. Auf Initiative der GA-Mitarbeiterin und Wein-Expertin Caro Maurer aus Bonn haben sich jetzt verschiedene im Weinbereich tätige Unternehmen zusammengetan und laden ein zu einem Spenden-Tasting mit türkischen Weinen am Samstag, 25. Februar, um 17 Uhr in der Kölner WineBank.

Es werden acht hochklassige türkische Weine verkostet, dazu gibt es türkisches Fingerfood. Tickets sind zum Preis von 49 Euro erhältlich (online über weinatolien.de). Moderiert wird die Veranstaltung von Caro Maurer, die als Master of Wine international tätig ist und über enge Kontakte zur türkischen Weinszene verfügt.

Die Weine für das Tasting stellt Weinatolien zur Verfügung, ein seit 2015 bestehender Onlineshop, der sich auf Weine aus Anatolien, eine der ältesten Weinregionen der Welt, spezialisiert hat. Über 150 Weine von 15 türkischen Weingütern sind im Sortiment vertreten.

Das kulinarische Angebot kommt von Wein Werk, eInem familiengeführten Weingeschäft samt Weinbar aus Osterath/Meerbusch. Dazu gehört zudem das türkische Restaurant Anfora in Düsseldorf.

Die Kölner WineBank, Treffpunkt für Weinliebhaber, stellt ihre Räumlichkeiten im historischen Gewölbekeller kostenfrei zur Verfügung wie auch alle Beteiligten an diesem Charity-Tasting unentgeltlich dabei sind. Der Gesamterlös geht komplett an Ahbap Derneği (NGO), aktuell eine der aktivsten und hilfreichsten Organisationen in der Erdbeben-Region. mac