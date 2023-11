Stiftung Warentest Butter: 24 von 30 Marken überzeugen

Zwar überzeugen 24 der 30 Produkte in der Gesamtwertung, dennoch wurde in allen Mosh und Mosh-ähnliche Kohlenwasserstoffe gefunden. Hierbei handelt es sich um Rückstände aus Mineralöl, die sich im menschlichen Fettgewebe, aber auch in Lymphknoten oder Organen anreichern. Gegenwärtig gibt es für diese Stoffe keine gesetzlichen Grenzwerte, lediglich einen Orientierungswert. Diesen überschreitet allerdings außer „Dairygold“ laut dem Test keines der Streichfette. Sieben der Produkte waren nur gering belastet, sechs davon aus Bio-Rahm. Alle anderen erhielten die Note „befriedigend“. Laut der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit gibt die derzeitige Aufnahmemenge an Mosh über die Ernährung jedoch keinen Anlass zur Sorge, so Stiftung Warentest.