Schokolade von zu Hause : Süßes selbst gemacht: So werden Sie zum Chocolatier

Berlin Gute Schokolade kann man kaufen - im Supermarkt oder noch besser beim Chocolatier. Doch haben Sie mal darüber nachgedacht, selbst kreativ zu werden und zu experimentieren? So gelingt es.

Fast jeder mag Schokolade. Deshalb ist Schokolade ein tolles Geschenk. Wie wär's also mit selber machen? Das ist gar nicht so schwer, macht Spaß - und das Resultat ist extra lecker. Selber machen und selber essen geht natürlich auch ganz wunderbar.

In den Schokoladen-Museen in Köln oder Hamburg können Gäste ihre eigenen Tafeln gießen. Oder sie buchen einen Kurs in einer Schokoladen-Manufaktur. Aber auch zu Hause lassen sich Riegel und Co. prima herstellen.