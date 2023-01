Weniger ist mehr : Tipps zum Kauf und zur Verwendung von Salz

Düsseldorf Gewürze verleihen Speisen oft eine besondere Geschmacksnote. Doch manche Zutaten können uns auch schaden - zumindest, wenn wir zu viel davon verwenden. Ein Beispiel dafür ist Salz.

Man nehme eine Prise Salz - so oder so ähnlich steht es in vielen Rezepten. Doch Menschen nehmen Salz in der Regel nicht nur direkt, sondern auch indirekt zu sich. Denn das meiste Salz steckt in verarbeiteten Lebensmitteln, erklärt die Verbraucherzentrale NRW.