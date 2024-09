Mein Wein: Grüner Veltliner aus dem Wagram: Trink mich!

Gerade im Flughafen Köln/Bonn, der letzte Flug nach Wien lässt auf sich warten. Die passende Gelegenheit, über einen Grünen Veltliner aus Österreich zu schreiben. Vor allem, wenn das Glas mittelmäßiger Riesling aus Deutschland an der Flughafenbar 9,90 Euro (0,2 l) kostet. Die Flasche 2023er Grüner Veltliner DAC von Heiderer-Mayer in der Weinregion Wagram gibt es schon für 7,99 Euro (allerdings nicht an der Flughafenbar) – und der Wein schmeckt auch noch besser, unkompliziert, offenherzig.