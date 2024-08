Mein Wein: Riesling vom Mittelrhein: Unverkennbar Mittelrhein

Eine alte Faustregel besagt, dass man ein kleines Vermögen macht, indem man ein großes in ein Weingut steckt. Das konnte Hermann Bär nicht schrecken. 2021 hat der Apotheker aus Freiburg zusammen mit seiner Familie das Weingut Bastian in Bacharach am Mittelrhein übernommen. Sohn Peter ist Winzer. Die Rebfläche an den sturzsteilen Hängen entlang des Rheins haben sie von vier auf 20 Hektar erweitert, mehr als 90 Prozent davon sind mit Riesling bestockt.