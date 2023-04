Familie stellt Ernährung um Drei Monate vegan essen im Selbstversuch

Erstmal die handelnden Personen vorstellen: Da ist also Sandra, Wissenschaftlerin und Genießerin, auf dem Bauernhof aufgewachsen. Dann David, ihr Sohn, hauptberuflich 14 Jahre alt, außerdem Computerspielkind und bis vor kurzem McDonald’s-Poweruser. Na ja, und ich, der Vater: vom Kind leicht „rumzukriegen“ und in einem Alter, in dem man sich fragt, wie lange man noch frei von körperlichen Malessen sein wird. Müsste ich unser Leben für eine Vorabendserie verfilmen, würde ich Heike Makatsch und Oliver Korittke als Eltern casten. Und als Kind den Justin Bieber aus der Zeit, als er „Baby“ sang.