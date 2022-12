Angebote in der Region : Was hinter dem Veganuary steckt

Die Organisation Veganuary wirbt in Supermärkten für die Neujahrs-Challenge. Foto: obs/Veganuary

Bonn Zum 10. Mal jährt sich die Neujahrs-Challenge „Veganuary“ im Januar 2023. Wir verraten, was hinter der Challenge steckt und geben eine Übersicht über vegane Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Märkte in Bonn und der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jasmin Kaub

Vegane Currywurst bei der Deutschen Bahn, vegane „Thunfisch“pizza im Kühlregal oder frisch vom Lieferdienst und zahlreiche neue Ersatzprodukte in den Supermarktregalen: So viele vegane Angebote wie derzeit gab es in Deutschland noch nie. Veganes Essen ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen - und zweifellos auch in Bonn und der Region. Wer Bioprodukte, vegane Alternativen und Produkte ohne Tierversuche bevorzugt, muss nicht lange suchen.

Gute Vorsätze

Das neue Jahr startet für viele Menschen mit guten Vorsätzen. Der größte Wunsch ist laut Angaben einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage der Forsa Stress zu vermeiden und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch auch Ernährung und Fitness spielen eine zentrale Rolle: 61 Prozent der Befragten wollen mehr Sport treiben und 53 Prozent möchten sich gesünder ernähren. Weniger Fleisch zu essen planen 34 Prozent der Befragten, 64 Prozent wollen sich insgesamt umwelt- und klimafreundlicher verhalten. Viele sehen in der Neujahrs-Challenge Veganuary einige dieser Aspekte vereint.

Info Der „Veganuary“ Das Kofferwort aus vegan und january steht für die Herausforderung, einen Monat lang komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Die gleichnamige Organisation wurde 2014 von britischen Aktivisten gegründet, 2020 startete die Aktion zum ersten Mal in Deutschland. Bereits zwei Jahre später beteiligten sich mehr als 420 Unternehmen. Interessierte können sich für einen täglichen Mail-Newsletter anmelden und vegane Rezepte probieren. Nach eigenen Angaben erwartet Veganuary im Jahr 2023 einen Teilnahme-Rekord. Zu den prominenten Unterstützern zählen neben anderen Eckhart von Hirschhausen, Schauspieler Hannes Jaenike und Musiker Paul McCartney.

Vegane Restaurants in Bonn

In Bonn gibt es zahlreiche Restaurants, die sich auf veganes Essen spezialisiert haben oder einige vegane Gerichte in ihre Karte aufgenommen haben. Gewissermaßen die Grande Dame der fleischlosen Restaurants in Bonn ist der Cassius Garten, der seit 1989 vegetarische und vegane Vollwertkost anbietet. Ob vegane Falafel in der „Kichererbse“ und bei „Mr. und Mrs. Hummus“, bayrisch-österreichische Kost in der „Kaiserhüttn“, hausgemachte Teigtaschen im „Homei Gyoza“ oder vegane Kuchen- und Tortenspezialitäten in den zahlreichen Cafés: Veganes Essen ist in Bonn vielfältig. Auch große Ketten wie Burger King, Hans im Glück, Subway und Ikea fahren zum Veganuary mit neuen Gerichten auf.

Vegane Einkaufsmöglichkeiten in Bonn

Inzwischen bieten alle deutschen Supermärkte und Discounter eine eigene Reihe an veganen Produkten an. Eine Anlaufstelle besondes für Tofu sind asiatische Supermärkte, in denen für jedes Gericht die passende Variante des Sojaquarks erstanden werden kann. Seidentofu für Rührei-Alternativen oder Süßspeisen, gepresster Tofu und frittierter Tofu für Suppen, Reis- oder Nudelgerichte. Auch Tempeh (fermentierte Sojabohnen) und Seitan (Weizengluten) erfreuen sich großer Beliebtheit und sind in den meisten Super- und Asiamärkten erhältlich.

Wie zielführend ist die Veganuary Challenge?