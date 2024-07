Aromatisiertes Wasser Volle Kanne

Wenn es ums Durstlöschen geht, trinken die Deutschen so viele Softdrinks wie seit zehn Jahren nicht mehr: Der Pro-Kopf-Verbrauch an Cola und anderen Limonaden stieg nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) in Berlin um 2,8 Prozent auf 124,9 Liter. Das Problem: Saft, Schorlen und Softgetränke wie Limonaden enthalten viel Zucker.