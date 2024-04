Baklava: Das türkische Gebäck Voller Knistern

Ein Café-Besuch in Istanbul ist ohne ein Stückchen saftigen Baklavas kaum vorstellbar. Dazu ein brühheißer türkischer schwarzer Mokka, dessen Crema ein wenig süß und zugleich bitter schmeckt. Walnüsse, Mandeln oder Pistazien, versteckt in lockeren knusprigen Blätterteigschichten, spülen alle Vorurteile von vorher gesagter übermäßiger Zuckrigkeit des orientalischen Gebäcks fort. Es knistert verheißungsvoll beim Draufbeißen. Es duftet buttrig und nussig. Wer einmal backfrisches Baklava am richtigen Ort aß, ist für immer verloren.