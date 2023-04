Alles rund ums Ei Von Florentine bis Flottante

Das Ei ist ein Quatschprodukt, sagt Johannes Habel. Man muss viel erklären. In Märkisch-Oderland leben er und sein Federvieh am romantischen Gabelsee besucht. So schön kann ein Hühnerleben sein. Habels Lohmann-Bio-Hühner und die aus der Bresse wohnen in einer Art Zirkuswagen auf zehn Hektar gepachteter Weidefläche. 20 Hähne sorgen bei den 230 Hennen für Ordnung. Sie schwärmen aus, wenn ihr Harem in Panik gerät, weil mal wieder ein Greifvogel im nahen Baum schaukelt.