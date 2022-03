Frisch entdeckt : L‘Osteria Piccola gibt es jetzt auch in Wachtberg

L‘Osteria Piccola gibt es jetzt auch in Wachtberg

Typisch L’Osteria und trotzdem anders: Jessica Göbel und ihr Vater Wolfgang Göbel in der Piccola-Version Foto: Barbara Frommann

Wachtberg-Berkum Mit einem etwas reduzierten Angebot der typischen L‘Osteria Speisekarte hat nun eine L‘Osteria Piccola Filiale in Wachtberg-Berkum geöffnet. Wir stellen das Lokal und das Angebot vor.

Wachtberg-Berkum befindet sich jetzt auf Augenhöhe mit München und Köln. Richtig gelesen – zumindest in Bezug auf das neue Gastro-Konzept der L‘Osteria Piccola. Denn das gleichnamige, frisch eröffnete Lokal am Bernareggio-Platz in Wachtberg-Berkum ist erst der dritte Standort einer L‘Osteria Piccola nach München (Schulstraße) und Köln (im Hauptbahnhof als reines Take-Away). Die Betreiber von Nummer drei sind Kent Hahne und Wolfgang Göbel.