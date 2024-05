Mein Gericht: Matthias Pietsch Was die Zeit so mit sich bringt

Wann sonst als jetzt? Jetzt ist der erste Rhabarber da, jetzt gibt es die ersten Erbsen – und Spargel wie Morcheln haben gerade Hochsaison. Für dieses Gericht habe ich all diese vertrauten Zutaten in einen neuen, überraschenden Zusammenhang gestellt. Denn sie passen ganz ausgezeichnet zu dem zarten Fleisch des Spanferkels. Wir beziehen es direkt von einem Hof im Münsterland. Alles frisch, alles saisonal, alles regional – so schmeckt es einfach am besten.