Mein Wein: Sancerre von der Domaine Reverdy Wein als Vermittler

Ein Erlebnis, das die Weinphilosophie Frankreichs anschaulich erklärt: Die Person vor mir an der Bistro-Theke im Düsseldorfer Flughafen sagt zur Bedienung: Ich hätte gern einen Chardonnay. Antwortet die junge Service-Mitarbeiterin: Tut mir leid, wir haben nur Chablis oder Sancerre. Von hinten merke ich an, dass Chablis immer zu 100 Prozent aus Chardonnay gemacht ist und Sancerre zu 100 Prozent aus Sauvignon Blanc. Da schaut die junge Frau mich fragend an: Warum schreiben sie das dann nicht aufs Etikett?