Fleisch, Käse, Schokolade : Wein zum Essen: Sommeliers verraten perfekte Paarungen

Berlin Viele Weine entfalten ihren vollen Geschmack erst im Zusammenspiel mit den richtigen Speisen. Wein-Experten verraten die besten Kombinationen und wichtige Regeln.

Warum ist das passende Essen zum Wein so wichtig?

Gerade für Einsteiger sei Wein mit dem richtigen Essen oft „wahnsinnig überzeugend“, sagt die Sommelière Natalie Lumpp. „Eine Freundin mochte nie Rotwein - bis sie ihn in der Provence zu einer Lammkeule getrunken hat. Wenn man einmal so ein Erlebnis hat, ist man infiziert fürs Leben.“

Deshalb ließen sich leichte, fruchtbetonte Weißweine so gut mit salzigen Gerichten und Olivenöl kombinieren, etwa einem Meeresfrüchte-Salat mit Petersilie.

Was sind die klassischen Regeln?

Jens Priewe nennt in seinem Standardwerk „Wein. Die große Schule“ zeitlose Paarungen:

Was passt außerdem?

Tipp: Anja Schröder und Felix Bodmann schlagen in ihrer Webweinschule das „Kühlschrank-Roulette“ vor: einfach mal einen Wein zu allem trinken, was sich so findet.