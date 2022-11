Eine Legende von der Mosel : Weltberühmt und teuer: Die Weine des „Bernkasteler Doctors“

Bernkastel-Kues Einige große deutsche Weine leben auch von ihrem Namen. Der „Bernkasteler Doctor“ von der Mosel gehört dazu. Neben dem Geschmack spielen auch Legenden eine Rolle.

Der „Doctor“ braucht keine Werbung

Wein mit heilender Wirkung

Ein „Doctor“-Wein lebt auch von der Legende und dem Flair, das mit ihm verbunden ist. Der Sage zufolge konnte der Trierer Kurfürst Boemund anno 1360 mit keiner der gereichten bitteren Arzneien von seinem Fieber, mit dem er auf der Burg in Bernkastel darniederlag, geheilt werden. Alleine ein kleines Fässchen mit dem Wein habe ihm geholfen und sei dann von dem dankbaren Erzbischof gleich zu seinem „Doctor“ ernannt worden - so die Sage.

Sicher ist, dass Kaiser Wilhelm II. den Wein genoss und Bundeskanzler Konrad Adenauer ihn auf Staatsbesuche mitnahm. So etwa 1953 zum Antrittsbesuch in Washington: Da überreichte er Präsident Dwight D. Eisenhower ein paar Flaschen aus Bernkastel-Kues. Und später schenkte Adenauer auch dem sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow den legendären Moselwein ein.

Weine im Wert eines kleinen Hauses

Im Berg gibt es zwei Keller, die vor knapp 400 Jahren bis zu 70 Meter tief in den Felsen getrieben wurden. In dem fest versperrten Gewölbe herrschen konstant zehn Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit. In der dortigen Schatzkammer des Weingutes lagern viele alte Weine, darunter auch ein paar Flaschen einer Trockenbeerenauslese aus dem Jahr 1921.

Früher süß - heute trocken

DWI-Sprecher Büscher sagt, der „Doctor“ habe geschmacklich seine Besonderheiten. „Aber es gibt auch andere Lagen, die große Weine hervorbringen und ihre Fans haben.“ Weinberge mit Weltruf in Deutschland seien auch die Lagen am Roten Hang in Nierstein (Rheinhessen), der Scharzhofberg an der Saar und der Rüdesheimer Berg Rottland (Rheingau).