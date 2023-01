Spaß, Musik, Gleichgesinnte : Wie man mit Übergewicht zum Sport finden kann

Köln/München Sport tut dem Körper gut und macht den Kopf frei. Auch mit starkem Übergewicht kann der Einstieg gelingen - vielleicht jetzt zum neuen Jahr? So packen Sie es an.

Bonner Forschung an braunen Fettzellen : Diese Fettzellen verbrennen Kalorien (leider nur bei Kälte) Ein neuer Bonner Sonderforschungsbereich will Adipositas und die daraus resultierenden schweren Krankheiten bekämpfen. Er konzentriert sich dabei auf das „braune Fett“ im Körper: Es ist selten, aber sehr nützlich.

Das neue Adipositas- und Stoffwechselzentrum auf dem Venusberg geht an den Start: Das dortige Expertenteam behandelt Betroffene und forscht an neuen Möglichkeiten der Therapie und Vorsorge.

Dranbleiben fällt leichter, wenn Sport Spaß macht

Spezielle Programme für Menschen mit Adipositas

Arnold spricht aus beruflicher Erfahrung. Er leitet die Sporttherapie am Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention (ZEP) am Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder. Dort gibt es ein Programm für Menschen mit Adipositas, das neben Bewegungseinheiten auch ärztliche und psychologische Betreuung sowie Ernährungsberatung umfasst. Die Gruppe bleibt ein Jahr lang fest zusammen.

Eine Strategie: Schritte sammeln

Ganz ähnlich steigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim ZEP in München ein. Auf einem anfänglichen Trainingsplan kann etwa stehen, dass eine Gehstrecke Woche für Woche verlängert wird, so Patrick Arnold. Dem kann ein Intervalltraining folgen, an dessen Ende man so weit sei, zu joggen. Oder man sucht sich eine Ballsportart, die man erst 10 Minuten, dann 20 oder 30 durchhalte.