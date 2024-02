Mein Wein: Rotwein aus Spanien: Willkommen im Priorat

Der 2018er Predicat von Grifoll Declara macht eines vom ersten Moment an klar: Willkommen im Priorat. So typisch, so unverkennbar steht der Rotwein für seine Heimat ein. Und die liegt im Nordosten Spaniens, in Katalonien, etwa 50 Kilometer vom Mittelmeer entfernt und schaut geradezu spektakulär aus: extrem steile Schieferhänge, die bis zu 1000 Meter hoch reichen.