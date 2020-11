Esskastanien : Winterbrot

Bonn Hochsaison für Esskastanien: Jetzt werden sie verarbeitet und mit Genuss verspeist – geröstet, als Püree, Füllung oder Suppe.

Eine Delikatesse: Maroni in Schokolade getaucht

Maronen sind rotbraun und herzförmig

Esskastanien stammen aus der Schwarzmeerregion

Die europäischen Kastanien stammen ursprünglich aus dem Schwarzmeergebiet, so heißt es. Sie werden hauptsächlich in Südeuropa angebaut, wo sie auch wild wachsen. Man denke an die Kastanienwälder auf Korsika, die den Schweinen dort Nahrung bieten. Kastanienwälder sehen oft so aus, als seien sie schon immer da gewesen. Dabei sind sie perfekte und traumhaft schöne Kulturlandschaften. So im Schweizer Bergell oder im Tessin. Auch In Deutschland findet man Esskastanien – eher südlich der Mainlinie, zum Beispiel in der Pfalz, wo sie Keschde heißen oder im Badischen. Selten in geschützten Lagen Norddeutschlands. Dort gibt es hin und wieder heiße Maroni auf den Weihnachtsmärkten.