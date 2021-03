GA gelistet : Diese Hofläden verkaufen frische Eier in Bonn und der Region

Service Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Regionale Produkte werden immer beliebter, nicht erst seit einem bundesweiten Eier-Skandal. Wo Sie Eier von Erzeugern aus Bonn und der Region kaufen können, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Ob das traditionelle Frühstücksei am Samstagmorgen, ein knuspriges Spiegelei zu deftigen Bratkartoffeln oder ein schmackhaftes Omelett für zwischendurch – Hühnereier schmecken in allen möglichen Varianten. Noch besser natürlich aus Hühnern in der Region. Um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um ökologisch erzeugte Eier aus der Region handelt, lohnt sich ein Blick auf die Kennzeichnung des Hühnereis.

Manch einer erinnert sich vielleicht auch den großen Eier-Skandal im Jahre 2017, wegen dem die Nachfrage nach Produkten aus der eigenen Region bei den Verbrauchern immer größer wurde. Deshalb bieten verschiedene Hofläden in Bonn und der Region frische Eier aus eigener Haltung an. Damit die Kunden zumindest in Fragen Eier wissen, was täglich auf den Teller und in den Magen gelangt. Wir haben eine Übersicht, wo Sie regionale Hühnereier kaufen können.

Hofladen Mandt

Der Hofladen Mandt in Alfter bietet ein vielseitiges Angebot regionaler Produkte an. Bereits seit über hundert Jahren versorgt die Familie Mandt nun schon in der vierten Generation ihre Kunden mit frischem Obst, Gemüse, Eiern und weiteren Angeboten. Die Eier stammen von Freilandhühnern aus eigener Haltung. Hofbesitzer Karlheinz Mandt ist stolz auf seine Produkte „der kurzen Wege“, die Regionalität und Qualität versprechen.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 8.30-18.30 Uhr, samstags von 8.30-14 Uhr und sonntags von 10-12 Uhr

dienstags bis freitags von 8.30-18.30 Uhr, samstags von 8.30-14 Uhr und sonntags von 10-12 Uhr Adresse: Taubenweiherweg 4 in 53347 Alfter

Taubenweiherweg 4 in 53347 Alfter Telefonnummer: 02222-9299774

02222-9299774 Webseite: www.hofladen-mandt.de

Hofladen Otto Schmitz-Hübsch

In Bornheim-Merten erhalten Kunden frische Eier in verschiedenen Varianten direkt vom Hof. Der Hofladen Otto Schmitz-Hübsch verkauft sowohl braune als auch weiße Eier aus Freilandhaltung, Wachteleier und selbstgefärbte bunte Eier. Auch viele weitere Produkte wie Obst, Gemüse, Honig und Kartoffeln versprechen Qualität aus der Region.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8-19 Uhr

montags bis samstags von 8-19 Uhr Adresse: Bonn-Brühler-Straße 14 in 53332 Bornheim-Merten

Bonn-Brühler-Straße 14 in 53332 Bornheim-Merten Telefonnummer: 02227-1609

02227-1609 Webseite: www.schmitzhuebsch.de

Bauernhof Pelz

Nicht weit von der B56 in der Nähe des Birker Fernsehturms gelegen, befindet sich der Bauernhof Pelz in Neunkirchen-Seelscheid. Ein breites Sortiment von Obst und Gemüse über Milchprodukte bis zu Fleischprodukten wartet hier auf die Kunden. Außerdem gibt es frische Eier von Freilandhühnern für ein regionales Frühstücksei.

Öffnungszeiten: freitags von 9-18.30 Uhr, samstags von 9-13 Uhr

freitags von 9-18.30 Uhr, samstags von 9-13 Uhr Adresse: Siegburger Straße 38 in 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Siegburger Straße 38 in 53819 Neunkirchen-Seelscheid Telefonnummer: 02247-3214

02247-3214 Webseite: www.bauernhof-pelz.de

Bauerngut Schiefelbusch

Auf dem Bauerngut Schiefelbusch in Lohmar erwerben Kunden seit 1985 frische Produkte direkt aus der Region. Die Familie verspricht ein gut sortiertes, frisches und qualitätsbewusstes Sortiment – Obst, Gemüse, Milchprodukte, Honig, Eier und verschiedene Feinkost. Die hofeigenen Hühner werden laut der Inhaber nur mit eigenem Futter gefüttert.

Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 8.30-18.30 Uhr, samstags von 8.30-17 Uhr, sonntags und feiertags 13-18 Uhr

donnerstags und freitags von 8.30-18.30 Uhr, samstags von 8.30-17 Uhr, sonntags und feiertags 13-18 Uhr Adresse: Schiefelbusch 3 in 53797 Lohmar

Schiefelbusch 3 in 53797 Lohmar Telefonnummer: 02205-83554

02205-83554 Webseite: www.bauerngut-schiefelbusch.de

Hofmarkt Himmel & Erde

Der Hofmarkt Himmel & Erde hat gleich zwei Standorte im Rhein-Sieg-Kreis: Den Hofmarkt Eschmar in Troisdorf sowie den Hofmarkt Stockem in Niederkassel. Frische Eier von über 800 Freilandhühnern werden seit mehr als 15 Jahren in den Hofmärkten verkauft. Auf der eigeneng Hühnerwiese in Niederkassel-Stockem sind die Legehennen zuhause, nachts kommen diese in einem mobilen Stall unter.

Hofmarkt Eschmar

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8-18.30 Uhr, samstags von 8-13 Uhr

montags bis freitags von 8-18.30 Uhr, samstags von 8-13 Uhr Adresse: Bergheimer Straße 1 in 53844 Troisdorf-Eschmar

Bergheimer Straße 1 in 53844 Troisdorf-Eschmar Telefonnummer: 02241-44668

02241-44668 Webseite: www.hofmarkt.himmel-und-erde.de

Hofmarkt Stockem

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8-18.30 Uhr, samstags von 8-15 Uhr

montags bis freitags von 8-18.30 Uhr, samstags von 8-15 Uhr Adresse: Uckendorfer Straße 11 in 53859 Niederkassel-Stockem

Uckendorfer Straße 11 in 53859 Niederkassel-Stockem Telefonnummer: 02208-919480

02208-919480 Webseite: www.hofmarkt.himmel-und-erde.de

Schopphof-Bauernlädchen

Das Bauernlädchen Schopphof in Dernau an der Ahr verkauft seine Produkte im Hofladen, bietet aber auch eine Selbstbedienung am Selbstbedienungsstand in Grafschaft-Esch an. Die Familie Schopp legt großen Wert auf qualitätsbewusste Produkte, weshalb sie ihre Hühner ausschließlich mit hofeigenem Futter versorgen. Die Eier vom Schopphof stammen aus Bodenhaltung. Auch Obst, Gemüse, Fleisch und Kartoffeln aus eigener Herstellung gehören hier zum Sortiment.

An der Weststr. 20/Ecke Mönchescher Weg in 53501 Grafschaft-Esch gibt es außerdem einen Selbstbedienungsstand.

Öffnungszeiten: samstags von 9 bis 12 Uhr

samstags von 9 bis 12 Uhr Adresse: Hauptstraße 66 in 53507 Dernau/Ahr

Hauptstraße 66 in 53507 Dernau/Ahr Telefonnummer: 02641-35759

02641-35759 Webseite: www.schopphof-esch.de

Schneiders Obsthof

Neben zahlreichen landwirtschaftlichen Produkten, wie zum Beispiel Fleisch, Käse, Obst und Gemüse, bietet Schneiders Obsthof an insgesamt sechs Verkaufsorten in Bonn und der Region auch frische Eier zum Verkauf an. Hier kann der Kunde zwischen Bio-Eiern und aus Boden- oder Freilandhaltung wählen. Die Eier bezieht der Obsthof aus dem Bergischen Land und aus Euskirchen.

Verkaufsstand Friesdorf

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 19 Uhr, samstags von 8.30 bis 15 Uhr, sonntags von 10 bis 14 Uhr

montags bis freitags von 8.30 bis 19 Uhr, samstags von 8.30 bis 15 Uhr, sonntags von 10 bis 14 Uhr Adresse: Servatiusstraße gegenüber Südfriedhof in 53175 Bonn

Servatiusstraße gegenüber Südfriedhof in 53175 Bonn Telefonnummer: 0228-236735

Verkaufsstand Beuel

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 16 Uhr, sonntags von 9 bis 13 Uhr

montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 16 Uhr, sonntags von 9 bis 13 Uhr Adresse: An der Erwin-Kranz-Halle/ Limpericher Straße in 53225 Bonn-Beuel

An der Erwin-Kranz-Halle/ Limpericher Straße in 53225 Bonn-Beuel Telefonnummer: 0177-8784025

Verkaufsstand Venusberg

Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 8.30 bis 18.30 Uhr

montags bis sonntags von 8.30 bis 18.30 Uhr Adresse: An der Erwin-Kranz-Halle/ Limpericher Straße in 53225 Bonn-Beuel

An der Erwin-Kranz-Halle/ Limpericher Straße in 53225 Bonn-Beuel Telefonnummer: 0228-285243

Verkaufsstand Königswinter-Niederdollendorf

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 17 Uhr, sonntags von 9 bis 14 Uhr

montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 17 Uhr, sonntags von 9 bis 14 Uhr Adresse: Hauptstraße 64 in 53639 Königswinter-Niederdollendorf

Hauptstraße 64 in 53639 Königswinter-Niederdollendorf Telefonnummer: 02223-905646

Verkaufsstand Wachtberg-Pech

Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr Adresse: Pecher Landstraße in 53343 Wachtberg-Pech

Pecher Landstraße in 53343 Wachtberg-Pech Telefonnummer: 01577-8784707

Marktscheune Wachtberg-Berkum

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr

montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr Adresse: Brunnengarten in 53343 Wachtberg-Berkum

Brunnengarten in 53343 Wachtberg-Berkum Telefonnummer: 0228-55099210

0228-55099210 Webseite: www.schneiders-obsthof.de

Obsthof Schugt

Im Hofladen der Familie Schugt, die ihren Obst- und Gemüseanbau in vierter Generation betreibt, gibt es ebenfalls frische Eier aus der Region zu kaufen. Derzeit ist der Laden nicht für Kunden geöffnet, Abnehmer größerer Stückzahlen können aber Bestellungen aufgeben.

Öffnungszeiten: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8-18.30 Uhr, donnerstags und samstags von 8-13 Uhr

montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8-18.30 Uhr, donnerstags und samstags von 8-13 Uhr Adresse: Deutschherrenstr. 184 in 53179 Bonn-Lannesdorf

Deutschherrenstr. 184 in 53179 Bonn-Lannesdorf Telefonnummer: 0228-346251

0228-346251 Webseite: www.schugt-bonn.de

Borkeshof in Alfter-Heidgen

Beim Borkeshof in Alfter-Heidgen gibt es neben Rind- und Kalbfleisch aus eigener Aufzucht unter anderem auch frische, braune Freilandeier. Die Bestellung erfolgt freitags per WhatsApp an die 01511-1218212, samstags kann sie nach Bestätigung abgeholt werden.

Öffnungszeiten: samstags von 10.30-13.30 Uhr

samstags von 10.30-13.30 Uhr Adresse: Borkeshof 1, 53347 Alfter-Heidgen

Borkeshof 1, 53347 Alfter-Heidgen Telefonnummer: 0228-96699755

0228-96699755 Webseite: www.borkeshof.de

Auf folgende weitere Hofläden haben uns Leser aufmerksam gemacht:

Der Hofladen Weißweiler

Adendorferstr. 2, 53343 Wachtberg-Arzdorf

Biohof Ellingen

Westerwaldstraße 151, 53773 Hennef Uckerath

Geflügelhof Wirtz

Am Holldorn 65, 53859 Niederkassel (Mondorf)

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Läden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt Ihrer Meinung nach ein Geschäft in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)