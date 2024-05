Mein Wein: Satin Noir aus der Pfalz Zukunftswein mit französischem Akzent

Satin Noir – der Name der Rebsorte gleitet so geschmeidig über den Gaumen wie auch der Rotwein vom Staatsweingut mit Johannitergut in Neustadt. Ein rundum gelungener, rustikaler Roter für den alltäglichen Genuss.

02.05.2024 , 12:57 Uhr

Foto: Caro Maurer/Ilja Höpping

Von Caro Maurer Mitarbeiterin Boulevard