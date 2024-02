Mein Gericht: Felix Kaspar Zwischen Frühling und Winter

Es herrscht Übergangszeit. Der lang ersehnte Frühling meldet sich deutlich, an manchen Tagen jedoch kann er den Winter noch nicht ganz verdrängen. Dieses Gericht wird beiden Aspekten gerecht: Der Saibling mit seiner Leichtigkeit deutet den Frühling an, aber ich habe ihn noch mit winterlichen herzhaften Beilagen aus Spitzkohl, Shiitake-Pilzen und einem deftigen Kartoffelstampf kombiniert. Damit der Saibling daneben jedoch als wichtigste Komponente in den Vordergrund rückt, ist es wichtig, ihn auf der Haut zu braten.