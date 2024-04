Familien-Kolumne „Kinderkram“ Achtung Eltern, diese Redewendungen gehen ins Auge!

Wie es dazu kam: Mein Junge hatte die Osterfeiertage mit Besuch überstanden; er war gezeichnet von Schokoladenspuren und der Asche des Stockbrotfeuers. Müde hockte er im Hochstuhl. Ein letztes Stück Brot fand schon nicht mehr den Weg in seinen Mund, sondern fiel zu den zig anderen Krümeln auf dem Boden. Der Junge war hundemüde. Das war sichtbar und eindeutig. In solchen Momenten ist es in der Regel ohnehin ein schmaler Grat zwischen Quatsch-, Wein, - oder Unfallattacke.