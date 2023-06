Familien-Kolumne „Kinderkram“ Adieu Grundschulzeit

Der 4c ist es gelungen. Davon konnten wir Eltern uns bei ihrem Abschiedsfest überzeugen. Wir haben Mädchen und Jungen erlebt, die harmonisch zusammengespielt, aufeinander Rücksicht genommen und viel miteinander gelacht haben. Deren Lehrerin und OGS-Betreuerin beim Gedanken an den letzten Schultag Tränen in den Augen hatten. Und die beim Fußballspiel als Team für ihre erwachsenen Gegner unschlagbar waren. Schade, dass ihre Wege genau jetzt auseinandergehen. Vielleicht sollten wir Eltern an der spontanen Idee festhalten, das Fest als regelmäßigen Termin zu etablieren. Schließlich haben unsere Kinder einiges an Nachholbedarf in Sachen Grundschulfeste.