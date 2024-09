GA-Spielplatz-Check Der Treffpunkt nicht nur für Bonner Altstadt-Eltern

Wer seine Ruhe haben will, ist hier fehl am Platz. Es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen. Schon um 9 Uhr tummeln sich Kleinkinder im Sand rund um das große Klettergerüst. Erwachsene sitzen auf Bänken und Picknickdecken, ins Gespräch über Kinderkrankheiten und unruhige Nächte vertieft. Der Altstadt-Spielplatz liegt versteckt im Karree zwischen Adolfstraße und Heerstraße. Trotzdem ist er zu fast jeder Tageszeit gut besucht; vormittags ein beliebter Treffpunkt für Altstadt-Bewohner in Elternzeit sowie Anlaufpunkt der umliegenden Kitas und Tagespflegen, nachmittags und am Wochenende stoßen dann noch die restlichen Familienmitglieder dazu.