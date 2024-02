Familien-Kolumne „Kinderkram“ Das große Aufräumen hat begonnen

Also sortieren wir gerade um, kontrollieren Lego-Sets auf ihre Vollständigkeit und bereiten uns auf den nächsten Flohmarkt vor – was zeitaufwendig ist, viele Erinnerungen weckt, vor allem aber befreiend ist. Parallel haben wir uns eine für uns neue Welt erschlossen. Sehr erfolgreich sogar: Unsere online angebotenen Second-Hand-Waren finden erstaunlich guten Absatz, und ich komme mit dem Beantworten eingehender Nachfragen kaum hinterher. Der Aufwand lohnt aber definitiv und, zu wissen, dass Autokindersitze, TrippTrapp-Stühle und Konsorten nicht mehr länger ungenutzt in unserem Keller stehen, sondern bei anderen Familien wieder in Gebrauch sind, ist ein überaus schönes Gefühl.