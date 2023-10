Familien-Kolumne „Kinderkram“ Über das Bahnfahren mit Kleinkind

Zischende Dampfzüge, ICEs, Lokomotiven oder auch rote Regionalbahnen. Mein Sohn liebt sie - Züge. Ich mag sie vor allem, wenn sie überhaupt und pünktlich fahren. Denn das Bahnfahren mit Kleinkind ist so eine Sache. Neulich wuchtete ich meinen Kleinen im Kinderwagen sitzend über diese sehr hohe Baustellentreppe am Beueler Bahnhof, als es in meiner Hosentasche vibrierte. Der Fernzug sollte 20 Minuten später als geplant den Halt erreichen. Gut, dass wir extra eine Straßenbahn früher genommen hatten, um auf jeden Fall rechtzeitig am Bahnhof zu sein. Die zusätzlichen 20 Minuten am Bahnhof vergingen jedoch rasend schnell. Ein Güterzug von rechts ratterte über das Gleis, da fuhr auch schon wieder eine Schnellfahrt von links durch den Bahnhof. Mein Sohn freute sich über jeden abwechslungsreichen Schienentransport, der Gleis 1 oder Gleis 2 passierte. Und der kleine Charmeur brachte hier und da so manchen wütenden, weil wartenden Fahrgast zur Räson. Ein Schottersteinchen als Geschenk für den Mann im Anzug, dort ein Lachen für die leicht fröstelnde Oma.