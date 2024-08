Familien-Kolumne „Kinderkram“ Das Jogginghosen-Dilemma

Gedanklich lehne ich es (noch) ab, meinen kleinen Sohn tagsüber in seine bequeme Jogginghose zu stecken. Aber vielleicht sollten wir als Eltern uns weniger um den modischen Feinschliff unserer Kinder sorgen und mehr um das, was sie wirklich brauchen: Bewegungsfreiheit, ein bisschen organisiertes Chaos und vor allem Komfort. Denn am Ende des Tages zählt ja nicht, ob das Kind in eleganten Designer-Jeans über den Spielplatz läuft, sondern ob es glücklich ist und Spaß hat.