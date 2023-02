Menschen und Experten aus Bonn berichten : Darum sind Freundschaften so wichtig

Flüchtlinge aus der Ukraine : Wie eine ukrainische Familie bei den Abels in Bonn Sicherheit fand Familie Abels stellte der ukrainischen Familie ihr Elternhaus in Tannenbusch zur Verfügung. Die Ukrainer waren vor Bomben in Charkiw geflüchtet. Jetzt fanden sie in Bonn mit einem Kniff sogar eine neue Wohnung.