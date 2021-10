Maximum an Urlaub : Wie Arbeitnehmer die Brückentage 2022 am besten nutzen

Bonn Wie kann ich mit meinen Urlaubstagen im Job möglichst viele freie Tage im Jahr 2022 herausholen? Mit guter Planung und dem Ausnutzen von Brückentagen lässt sich der Urlaub deutlich verlängern.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu - vielen planen da bereits den Jahresurlaub für das Jahr 2022. Wer sich die Brückentage zunutze macht, kann aus 22 eingereichten Urlaubstagen ganze 51 freie Tage herausholen - inklusive der Wochenenden. Das gilt zumindest für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem 13 gesetzliche Feiertage den Urlaubern in die Karten spielen. Dabei liegen die Feiertage 2022 gar nicht mal so günstig: Fast die Hälfte - inklusive dem ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahrstag - fällt auf einen Samstag oder Sonntag. Doch mit geschickter Planung und Brückentagen lässt sich ein Maximum an Urlaub genießen.