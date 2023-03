Kinderbuch-Tipp Charlotte Inden/ Pe Grigo (Ill.): Bei mir zu Hause wohnt ein Tiger

Oskar ist drei und wild. Allerdings nur halb so wild wie der Tiger, der unter seinem Bett wohnt. Theo Tiger, genauer gesagt. Manche sagen, Theo wäre nur ein Stofftier, aber Oskar weiß es besser. Wie könnte denn Theo das Klopapier halten, während Oskar auf dem Klo sitzt, oder wie sollte er alleine in einem Boot nach Asien fahren, wenn er nicht echt wäre. Außerdem kommt Theo auch mit ins Puppentheater, mit zu Omi und Opi in den Urlaub und natürlich in den Kindergarten.