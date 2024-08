GA-Spielplatz-Check Das bietet der Piratenspielplatz in Bornheim-Widdig

Der kostenlose GA-Newsletter „Kind und Kegel“ richtet sich an Familien in Bonn und der Region. Darin geht es jeden Freitag um alle Themen, die für Eltern und Kindern wichtig sind. Hier können Sie den GA-Familien-Newsletter „Kind und Kegel“ kostenlos abonnieren! Mit seinem Spielplatz-Check stellt der General-Anzeiger in loser Folge tolle und besondere Spielplätze in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler vor. Haben Sie einen Tipp für einen Spielplatz, den wir vorstellen sollen? Dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an die Adresse familie@ga.de.