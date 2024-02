Familien-Kolumne „Kinderkram“ Das magische Einhorn-Ei oder wie die Kinder endlich mal früh aufstanden

Aber dann kann man sich das doch zunutze machen, dachte ich mir, und versucht mein Glück. Und tatsächlich: Meine Ankündigung an jenem Morgen, dass sich am Einhorn-Ei Risse gebildet hätten, führte dazu, dass beide Kinder wie von der Tarantel gestochen aus ihren Betten schossen, um nachzusehen. Am ersten Tag – das Ei war noch unversehrt – kam ich mit der Notlüge durch. Am zweiten Tag hatte ich Glück, dass sich wirklich erste Risse gebildet hatten. Mittlerweile war selbst ich gespannt, was da rauskommen mochte. Am dritten Morgen war dann bereits so viel Ei abgeplatzt, dass uns ein Einhorn-Auge durch das Loch ansah.