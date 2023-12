Weihnachten mit Kindern Der Glaube an den Weihnachtsmann und andere Schwierigkeiten beim Schenken

Weihnachten mit Kindern birgt einige Herausforderungen. Auch oder ganz besonders dann, wenn sie fest an den Weihnachtsmann glauben wie mein Sechsjähriger. Solange sie in dieser nur Kindern zugänglichen Zauberwelt leben können, möchte ich meinen Kindern den Glauben an Weihnachtsmann, Nikolaus, Osterhase und Co. erhalten. Obwohl das zuweilen auch zu unangenehmen Situationen führt, etwa wenn mein Sohn in der OGS stolz und leicht schadenfroh erzählt, dass der Nikolaus zu den niederländischen Kindern halt einen Tag früher kommt, weil die braver sind (ersteres stimmt, letzteres kann ich nicht bestätigen).