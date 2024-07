Von Würfeln, Risiko und Glück Diese Spieleneuheiten bringen Spaß für die ganze Familie

Testen, testen, testen. Was sich nach einem Appell in Pandemiezeiten anhört, ist das Credo der Mitglieder der Jury des Vereins „Spiel des Jahres“. Beinahe 500 Neuheiten haben die Jurorinnen und Juroren in den zurückliegenden Wochen und Monaten unter die Lupe genommen. Um aus der Spieleflut die Perlen herauszufischen, schauten sie vor allem auf die Spielidee, die Regeln, das Material und die Grafik der Titel. Wichtig ist ihnen außerdem die Frage: Wie kommen die Spiele bei den Zielgruppen an, also zum Beispiel bei Kindern, Familien und Vielspielern? Nach unzähligen Testrunden, Besprechungen, einer Vorauswahl und einer geheimen Endabstimmung hat die Jury in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Kennerspiel des Jahres“ und „Kinderspiel des Jahres“ nun ihre begehrten Preise vergeben. Wir stellen die Siegertitel vor und präsentieren weitere Perlen, die die Jury unter anderem Familien, Glückspilzen und Vielspielern ans Herz legt.