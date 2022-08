Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Ein ständiger Balanceakt

Bonn Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Ihnen diese zu lassen, sie aber zugleich vor allzu schmerzhaften Erlebnissen zu beschützen, ist für Eltern keine leichte Aufgabe.

Gleich am ersten Abend unseres Urlaubs war sie auf einmal da, diese eingängige Melodie. Ein wenig schräg schwang sie sich mal lauter, mal leiser den Weg hinauf auf unsere Dachterrasse, von der wir eigentlich in Ruhe den Blick auf die Nordsee genießen wollten. Ihr Ursprung war zunächst nicht auszumachen. Ihre Hartnäckigkeit entwickelte allerdings mit der Zeit durchaus Nerv-Potenzial. Und weckte Erinnerungen – an den Schrotthändler, der früher durch die Straßen meiner Kindheit fuhr, den örtlichen Bäcker, der einmal in der Woche Brote und auch Teilchen bis vor die Haustüren brachte, und natürlich an den Eismann. Während sie bei Oma und Opa auch regelmäßig ein Puddingteilchen am Bäcker-Auto bekamen, kannten unsere Töchter die fahrende Eisdiele aus ihrem Alltag bislang nicht. Umso größer war ihre Freude daher, als wir gleich zwei sich durch die belgischen Straßen schlängelnde Eiswagen als Quelle der zunächst ominösen Melodie entlarvten.