Familien-Kolumne „Kinderkram“ Warum ich meine Kinder zu sehr verwöhne

Neulich musste das Lastenrad in die Werkstatt. Die Kinder mussten also den Weg zur Kita mit dem eigenen Rädchen absolvieren. Ich war schweißgebadet. Denn es mag sein, dass kleine Kinder heute früh Radfahren lernen, verkehrstüchtig sind sie deswegen noch lange nicht. Gleichzeitig in die Pedale zu treten und zu lenken, das kriegen sie meistens hin. Mehr Multitasking ist nicht. Jede kleine Ablenkung bringt das Gleichgewicht ins Wanken. „Schau mal, ein Hund“ und schon wird der nächste Stromkasten geküsst - im günstigsten Fall, denn manchmal trifft es auch entgegenkommende Radfahrer oder Passanten. Ich fuhr also wie eine Entenmutter voran und erinnerte meine Küken hinter mir alle fünf Meter aufgeregt schnatternd ans „Nach vorne gucken!“. Da mache ich mich doch lieber im Lastenrad lächerlich.