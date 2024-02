Familien-Kolumne „Kinderkram“ War Beethoven eine Frau?

Diese Beethoven-Skulpturen in Bonn sind ja allgegenwärtig. Neulich sah mein kleiner Sohn (2) eine dieser goldfarbenen Figuren in einem Bonner Restaurant und zeigte darauf. Ludwig stand vor ihm auf einer Fensterbank. Er trug diese längere und gewellte Haarpracht. Mein Filius freute sich allwissend: „Frau, Frau.“ Sein Wortschatz ist noch limitiert, seine Einschätzung war aber eindeutig. Er hatte ein neues Feld der Beethovenforschung aufgetan – wenn man der steilen These eines Kleinkindes folgen möchte!