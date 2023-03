Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn der erste Milchzahn ausfällt

Dafür kam ich allerdings ins Schwitzen. Denn wie das so ist: Man weiß, dass etwas eintreten wird, und dann ist man doch völlig überrascht und unvorbereitet. Weihnachten ist so ein Fall – und bei mir in diesem Moment der Besuch der Zahnfee. Dieses wundersame Wesen kommt in der Nacht, nachdem der erste Zahn ausgefallen ist, nimmt das unter dem Kopfkissen deponierte Stück und lässt dafür ein kleines Geschenk zurück. Wenn der Papa beziehungsweise die Zahnfee denn darauf vorbereitet gewesen wäre…