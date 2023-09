Familien-Kolumne „Kinderkram“ 80 Millionen Erziehungsberater

Die Begebenheit ist schon ein paar Jahre her, aber sie hat sich mir eingebrannt. Meine heute sechsjährige Tochter war damals noch ein Baby. Wir warteten an einer Haltestelle auf die Straßenbahn. Ich hatte sie in einer Trage vor meinem Bauch und sie schrie so laut, dass es durch Mark und Bein ging. Warum? Keine Ahnung.