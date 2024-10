Familien-Kolumne Kinderkram Die fantasievollen Welten der Wolken

Er erinnerte mich an meine eigene Kindheit, als ich selbst in den Himmel gestarrt und in den Wolken die verrücktesten Wesen gesehen hatte. Es war, als hätte mein Sohn eine kleine Tür geöffnet, durch die ich wieder in diese sorglose Welt meiner Kindheit schauen durfte – eine Welt, in der Wolken Giraffen sind und alles möglich ist.