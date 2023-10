Familien-Kolumne „Kinderkram“ Heimwerkerköniginnen im Kinderzimmer

Wobei, als unsere große Tochter und ich erst kurz vor dem Zusammenschrauben des selbst gebauten Regals gemerkt haben, dass es nicht in den dafür vorgesehenen Türrahmen passt, waren wir schon nah an der Verzweiflung. Den Versuch, den halben Zentimeter, den die Bretter zu lang waren, abzuschmirgeln, haben wir schnell aufgegeben. Zum Glück fanden wir Hilfe im Baumarkt, in dem uns eine Maschine die überflüssigen Millimeter entfernte.