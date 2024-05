Familien-Kolumne „Kinderkram“ Die erste Straftat meines Sohnes?

In seiner Gedankenwelt war ihm vermutlich ein Meisterwerk gelungen, obwohl unsere Vereinbarung klar heißt, dass das Malen mit Kreide nur auf öffentlichen Bürgersteigen und Plätzen erlaubt ist. Anmerkung an dieser Stelle: Ich habe die rechtssichere Auslegung dieser Erlaubnis noch nicht überprüft. Bei der Kirche war der verbotene Kreidestrich allerdings klar: Das Gotteshaus sollte nicht angemalt und auf jeden Fall unbefleckt bleiben. Fremde Sachen malt man nicht an. Das war bis dato mein pädagogisches Leitmotiv.