Familien-Kolumne „Kinderkram“ Die Toten Hosen und der BVB

Obgleich die Feiertage bereits eine gefühlte Ewigkeit her sind, muss ich an dieser Stelle kurz auf Weihnachten kommen. Am Tag vor Heiligabend saßen wir gemütlich am Tisch, als ich zur Steigerung der Besinnlichkeit das Weihnachtsalbum der Toten Hosen abspielte, das die Band unter dem Pseudonym „Die Roten Rosen“ im Jahr 1998 veröffentlicht hat. Die Dreijährige spitzte die Ohren, um dann ihre Mutter zu fragen, ob das, was da aus dem Lautsprecher kommt, tatsächlich Musik sei.