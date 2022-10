Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Von frischen Brötchen und dem Urknall

Um Unterhaltsames und Ärgerliches aus dem Elternalltag geht es in unserer Kolumne "Kinderkram". Foto: GA/ivector - stock.adobe.com

Bonn Wenn kleine Kinder viele Fragen stellen, kann das ganz schön anstrengend sein. In ihrer Wissbegierde nehmen sich auch keine Rücksicht auf schlaftrunkene Väter mit Erinnerungslücken an das Abiturwissen.

„Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ Wenn ich das bekannte Titellied der Sesamstraße summe, mache ich mir keine Sorgen. Unsere beiden Kinder werden sicherlich nicht dumm bleiben. Allerdings kann ihre Wissbegierde ganz schön ins Geld gehen: für Tabletten gegen den schmerzenden Hals oder Kopf ob des nimmer endenden Schwalls an Fragen, die beantwortet werden sollen. Dass sie viel fragen, ist natürlich gut und richtig. Schließlich sollen Kinder verstehen, wie die Welt funktioniert, und auf ihre Fragen Antworten bekommen.

Bei der Zweijährigen ist das zurzeit ermüdend, aber immerhin einfach. Zwar malträtiert sie mich mit unzähligen Was- und Warum-Fragen, gibt sich aber mit einfachen Antworten zufrieden und quittiert diese mit einem „Okay“. Beispiel:

Das geht dann bis zu zehnmal hintereinander so, bis der Wissensdurst vorerst gestillt ist. Bei der Fünfjährigen funktioniert das nicht. Davon einmal abgesehen, dass sie sich nicht mehr mit Ein-Satz-Antworten abspeisen lässt, sind diese auf eine Frage wie „Wann gab es eigentlich den ersten Vogel auf der Welt?“ wenig zielführend.

Das genau fragte die Fünfjährige unvermittelt eines Morgens auf dem Weg zur Kita. Durch meinen noch schlaftrunkenen Kopf geisterten Charles Darwin, mein Abiturwissen über Evolution und die Verzweiflung, wie ich meiner Tochter das in diesem Moment, zwischen Bushaltestelle und Kita-Eingangstür, kindgerecht erklären kann.

Also stammelte ich was von Tieren, die sich aus anderen Tieren entwickelt haben, von Sauriern, die Federn hatten und so weiter. Auf die sich daran anschließende Frage, woher denn die Saurier kamen, war ich kurz geneigt, einen Filmabend mit der Jurassic-Park-Reihe vorzuschlagen, verwarf das aber wieder schnell.