Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Osterhase im Terminstress

Bonn Fast wäre der Glaube meiner fünfjährigen Tochter an den Osterhasen erschüttert worden. Der Grund: eine Verpackung für bunte Eier.

In den vergangenen Tagen gab es daheim ein beherrschendes Thema: den Osterhasen. Die Fünfjährige hatten sein Erscheinen bei uns mehrfach vorausgesagt, um dann enttäuscht zu hören zu bekommen, dass es noch einige Tage dauert, bis es so weit ist.

Umso größer war die Freude, dass das recht scheue Tier, das bunte Eier und schokoladige Artgenossen bringt, bereits einige Tage vor dem Osterfest in die Kita kommen sollte. Die Erzieherinnen hatten erklärt, dass der Osterhase für jedes Kind etwas vorbeibringt. Und so brachte die Fünfjährige dann sichtlich froh und stolz ein selbst gebasteltes Nest mit, in dem ein lilafarbenes Ei und ein kleiner Schokohase lagen.

Nun ist meine ältere Tochter mit fünf Jahren im besten Alter, um keinen Zweifel daran zu haben, dass es den Osterhasen wirklich gibt. Obgleich dieser unerschütterliche Glaube beinah erschüttert worden wäre. Denn sie verkündete, dass es wohl nicht der Osterhase gewesen sei, der die Geschenke in der Kita gelassen habe. Schließlich hätten die Kinder in einem Mülleimer der Kita die Verpackung für die Ostereier entdeckt. „Die haben die Erzieherinnen mitgebracht“, kombinierte die Fünfjährige so scharf, dass Sherlock Holmes vermutlich beeindruckt die Augenbrauen hochgezogen hätte.

Und nun? Ist meine Tochter bereits im Alter von fünf Jahren des Glaubens an den Osterhasen beraubt worden? Mitnichten. Gemeinsam ersonnen wir die Erklärung, dass der Osterhase ja viel zu tun habe, weswegen das Kita-Personal ihn unterstützt hätte. Und wie ich dann erfuhr, hatten die Erzieherinnen ähnliches bereits in der Kita erzählt. Und der Osterhase hatte sogar einen Brief dagelassen. Damit war meine Tochter zufrieden – zumal ich ihr versichern konnte, dass der Osterhase unsere Wohnung definitiv persönlich besuchen wird.

Das beruhigte die Fünfjährige, brachte sie aber zum Nachdenken. Schließlich gibt es ja noch weitere dieser wunderbaren Wesen, die Geschenke bringen, sich aber nie dabei ertappen lassen. Und während die Sache an Ostern noch übersichtlich ist, wird es zum Jahresende kompliziert. Schließlich wusste die Fünfjährige noch, dass bei uns im vergangenen Jahr das Christkind war, verschiedene Freundinnen indes Besuch vom Weihnachtsmann erhalten hatten.

„Papa, wer kommt denn dieses Jahr zu uns: das Christkind oder der Weihnachtsmann?“, fragte sie just in einem Moment, in dem ich das gerade gelesene Buch zuklappen und ihr eine gute Nacht wünschen wollte. Und das ist natürlich der völlig falsche Moment, einer Fünfjährigen eine Einführung in das Christentum sowie in die Auswüchse der Säkularisierung und Kommerzialisierung der westlichen Welt zu geben.

„Äh… der Weihnachtsmann ist quasi der Assistent des Christkinds und die teilen sich jedes Jahr für die Besuche bei den Kindern auf“, notlügte ich vor mich her. „Aber jetzt kommt ja erst einmal der Osterhase“, schob ich schnell hinterher, um das Thema zu wechseln. Mit Erfolg. Die Fünfjährige fühlte sich hinreichend informiert – und ich konnte mir überlegen, wo ich… äh, ich meine der Osterhase, in diesem Jahr die bunten Eier auf der Terrasse versteckt.